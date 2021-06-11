MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler: Kocaeli'de filmleri aratmayan sahne! TIR, köprü üzerinde asılı kaldı
GeriGündem Son dakika haberler: Kocaeli'de filmleri aratmayan sahne! TIR, köprü üzerinde asılı kaldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 11.06.2021 - 09:47 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Kocaeli'de filmleri aratmayan sahne! TIR, köprü üzerinde asılı kaldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yoldan çıkan TIR, Anadolu Otoyolu üzerindeki viyadükte asılı kaldı. TIR'da mahsur kalan sürücü, itfaiyenin sepetli vinciyle araçtan indirildi.

5
  • Kocaelide faciadan dönüldü Asılı kaldı
  • Kocaelide faciadan dönüldü Asılı kaldı
  • Kocaelide faciadan dönüldü Asılı kaldı
  • Kocaelide faciadan dönüldü Asılı kaldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Alınan bilgiye göre, Ayhan Algı (41) idaresindeki 41 YR 708 plakalı TIR, Anadolu Otoyolu İnönü Mahallesi mevkisi bağlantı viyadüğünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı.

Son dakika haberler: Kocaelide filmleri aratmayan sahne TIR, köprü üzerinde asılı kaldı

Bariyere takılıp viyadükte askıda kalan TIR'da mahsur kalan sürücü, itfaiyenin sepetli vinciyle araçtan indirildi.

Adanaya mülakat için gelen 5 milli eğitim müdürü, kazada yaralandı
Adana'ya mülakat için gelen 5 milli eğitim müdürü, kazada yaralandı

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, TIR'ın viyadükten çekilmesiyle yeniden normale döndü.

Son dakika haberler: Kocaelide filmleri aratmayan sahne TIR, köprü üzerinde asılı kaldı

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi