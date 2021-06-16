Kocaeli'de fabrikanın deposunda yangın

Yangın, öğle saatlerinde Çayırova ilçesinde bulunan bir cam fabrikasında depo olarak kullanılan binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri geldi.



İtfaiyenin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen bir işçi Darıca ilçesinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Yangın söndürülürken, binanın içerisinde hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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