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Gündem
Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 16.06.2021 - 16:24 | Son Güncelleme:

Kocaeli'de fabrikanın deposunda yangın

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KOCAELİ’nin Çayırova ilçesinde, bir cam fabrikasında depo olarak kullanılan binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Çayırova ilçesinde bulunan bir cam fabrikasında depo olarak kullanılan binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri geldi.

İtfaiyenin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen bir işçi Darıca ilçesinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Yangın söndürülürken, binanın içerisinde hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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