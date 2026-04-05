Kocaeli'de fabrikada yüksekten düşen 3 işçi hayatını kaybetti

×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Kocaelide fabrikada yüksekten düşen 3 işçi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2026 16:45

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir fabrikada yüksekten düşerek yaralanan 4 işçiden 3'ü hastanede hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

İlçede çelik ve sac üretimi yapan bir fabrikada 4 işçi, çalıştıkları sırada dengelerini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3 İŞÇİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Tamer A, Resul K. ve İsmail M. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer işçinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!