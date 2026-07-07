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Kocaeli'de fabrika yangını! Ekipler alarma geçti

Güncelleme Tarihi:

#Kocaeli#Fabrika#Yangın
Kocaelide fabrika yangını Ekipler alarma geçti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2026 13:24

Körfez ilçesinde bir ambalaj fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip, yangına müdahale ediyor. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

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Körfez'e ilçesinin Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki bir ambalaj fabrikasında saat 12.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kocaelide fabrika yangını Ekipler alarma geçti

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

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İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, polis ekipleri de fabrika çevresinde güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

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#Kocaeli#Fabrika#Yangın

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