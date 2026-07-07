Kocaeli'de fabrika yangını! Ekipler alarma geçti

Körfez ilçesinde bir ambalaj fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip, yangına müdahale ediyor. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.
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Körfez'e ilçesinin Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki bir ambalaj fabrikasında saat 12.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
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İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, polis ekipleri de fabrika çevresinde güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.