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Kocaeli'de evinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu! Erkek arkadaşı gözaltında

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#Kocaeli#İzmit#Funda Kaymaz
Kocaelide evinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu Erkek arkadaşı gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2024 13:58

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, 40 yaşındaki Funda Kaymaz, evinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Cinayet şüphesi üzerine erkek arkadaşı gözaltına alındı.

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İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’ndeki Merve Apartmanı’nda oturan Funda Kaymaz’dan haber alamayan komşuları, yakınlarına haber verdi. Bugün saat 09.00 sıralarında adrese gelip eve giren yakınları, içeri girdiklerinde Kaymaz’ı kanlar içerisinde hareketsiz buldu.

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekinin yaptığı kontrolde, Funda Kaymaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaymaz'ın cansız bedeni, inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Funda Kaymaz’ın ismi öğrenilemeyen erkek arkadaşı, cinayet şüphesi üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

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#Kocaeli#İzmit#Funda Kaymaz

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