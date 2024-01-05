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Kocaeli'de eski eşini sokak ortasında öldürmüştü! 2 yıl sonra teslim oldu

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#Kocaeli#Darıca#Kadın Cinayeti
Kocaelide eski eşini sokak ortasında öldürmüştü 2 yıl sonra teslim oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2024 11:36

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde sokakta 2 yıl önce boşandığı eşi Tülay Dağaşan'ı (44) tabancayla boynundan vurarak öldürüp kaçan Şefik Karaali (48), polise teslim oldu.

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İki yıl önce Kocaeli’nin Darıca ilçesinde sokakta yürüyen Tülay Dağaşan, boşandığı Şefik Karaali’nin silahlı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan mermilerden 3’ünün boynuna isabet etmesi sonucu yaralanan Tülay Dağaşan, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin yapılmasının ardından ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Saldırgan Şefik Karaali ise olay yerine geldiği, şoförü olduğu servis minibüsüne binerek kaçtı. Tülay Dağaşan, hastanede doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Şefik Karaali, dün gece saatlerinde polis merkezine giderek teslim oldu. Daha önce de Tülay Dağaşan'ı defalarca ölümle tehdit ettiği öğrenilen Karaali'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

 

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#Kocaeli#Darıca#Kadın Cinayeti

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