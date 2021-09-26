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Kocaeli'de eşini öldürdü! Sözleri dehşete düşürdü

#Kocaeli#Cinayet#Polis
Kocaelide eşini öldürdü Sözleri dehşete düşürdü

Kocaeli'nin Derince ilçesinde eşi Hatice Senem'in (23) öldüren Mehmet Senem (28) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mehmet Senem ifadesinde, eşiyle geçinemediklerini ve kavga sırasında eline aldığı sert bir cisimle başına vurduğunu ancak kaç kez vurduğunu hatırlamadığını söyledi.

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Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)- Olay, önceki gün gece saatlerinde Derince Fatih Sultan Mahallesi Şen Sokak'ta meydana geldi. 3 yıl önce evlenen ve 9 aylık bebekleri olan Mehmet ve Hatice Senem çifti tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Mehmet Senem, eşinin başına evde bulunan sert bir cisimle vurdu.

Evden gelen sesler üzerine komşular ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. Sağlık ekibi, Hatice Senem'in öldüğünü belirledi.

Mehmet Senem ise gözaltına alındı. Hatice Senem’in cenazesi morga kaldırılırken, yapılan ön otopside vücudunda ve başında darp izleri olduğu anlaşıldı. Senem'in beyin travması sonucu öldüğü belirtildi. Dün emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Senem, tutuklandı. Mehmet Senem, emniyetteki ifadesinde eşiyle geçinemediklerini, sürekli tartıştıklarını, son tartışmalarında eline aldığı sert bir cisim ile başına vurduğunu ancak kaç kez vurduğunu hatırlamadığını söylediği belirtildi. Öte yandan Hatice Senem'in cenazesi toprağa verilmek üzere İstanbul Küçükçekmece'ye götürüldü.

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#Kocaeli#Cinayet#Polis