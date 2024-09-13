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Kocaeli'de "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü polisin açtığı ateş sonucu öldü

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#Kocaeli#Gebze#Polis
Kocaelide dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü polisin açtığı ateş sonucu öldü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2024 02:24

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle ateş ettiği motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

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Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde K.U. (21) idaresindeki plakasız motosikletle polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Motosikletini polisin üzerine sürdüğü iddia edilen K.U, yaşanan kovalamaca sırasında polis tarafından açılan ateş sonucu yaralanarak düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili bir polis memuru gözaltına alındı.

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#Kocaeli#Gebze#Polis

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