Kocaeli'de düğüne gidenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 14 yaralı

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Kaza, saat 06.00 sıralarında TEM Otoyolu Kartepe ilçesi geçişi Acısu mevkisinde meydana geldi. Ordu'dan İstanbul Sancaktepe'de yakınlarının düğüne gitmek için yola çıkanları taşıyan Gökmen H. idaresindeki 54 AHG 365 plakalı minibüs, yol kenarındaki yeşillik alana devrilip, yaklaşık 50 metre sürüklendi. Yoldan geçen diğer sürücüleri ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan 14 yaralıyı çıkardı. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, yara almadan kurtulan sürücünün ifadesine başvurdu. (DHA)