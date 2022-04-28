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Kocaeli'de dereye atık su boşaltan firmaya suçüstü! İnceleme başlatıldı

#Kocaeli#Başiskele#Atık Su

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan Başatlı Boru isimli firma, dereye atık suyunu boşaltırken suçüstü yakalandı. Derenin hali çevre katliamının boyutunu gösterirken, firma hakkında inceleme başlatıldı.

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Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Karadenizliler Mahallesi'nden geçen Kiraz deresi çevresinde İSU Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından rutin kontrol yapıldı. Yapılan kontrollerde derenin kirli olduğunu gören ekipler kirliliğin sebebini araştırmak için inceleme başlattı.

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Yapılan araştırma neticesinde kirliliğin Başatlı Boru Profil San. Tic. A.Ş’den kaynaklandığı anlaşıldı. Kocaeli Valiliği Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İSU Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından tesiste yapılan incelemede atık suların yağmur suyu hattına boşaltıldığı buradan da dereye deşarj olduğu tespit edildi.

Ekipler, Başatlı Boru Profil San. Tic. A.Ş hakkında işlem başlattı. Dereye akan sudan ise numune alındı.

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#Kocaeli#Başiskele#Atık Su

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