Kocaeli'de dehşete düşüren cinayet! Kız arkadaşını öldüren şüpheli, cesedi koyduğu taksiyle emniyete gitti

Alınan bilgiye göre, taksiyle ormanlık alana giden şüpheli, yanındaki kız arkadaşını silahla vurduktan sonra cesedi taksi şoförünü tehdit ederek araca koydu.
Yola devam etmek zorunda kalan taksi şoförü, aracı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.
Şüpheli, burada polis ekiplerince gözaltına alındı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.
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