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Kocaeli'de dehşet! Lise müdür yardımcısı otomobilinde vurularak öldürüldü

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#Kocaeli#Cinayet#Okul Müdür Yardımcısı
Kocaelide dehşet Lise müdür yardımcısı otomobilinde vurularak öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2024 10:48

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde evinin önündeki otomobiline binen lise müdür yardımcısı Mahir Çoğaç (45), kendisini bekleyen şüpheli tarafından başından tabancayla vurularak öldürüldü. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay, sabah saatlerinde Çayırova ilçesi Çayırova Mahallesi Fatih Caddesi’nde meydana geldi. Çayırova Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi’nde müdür yardımcısı olan Mahir Çoğaç, saat 09.00 sıralarında okula gitmek için evinden çıkarak caddede park halinde olan kendisine ait otomobile bindi.

Kocaelide dehşet Lise müdür yardımcısı otomobilinde vurularak öldürüldü

Çoğaç emniyet kemerini taktığı sırada, kendisini bekleyen şüpheli aracın yanına gelerek Çoğaç’ın başına tabanca ile 1 el ateş etti. Mahir Çoğaç, kanlar içerisinde kalırken, şüpheli yaya olarak olay yerinden kaçtı.

Kocaelide dehşet Lise müdür yardımcısı otomobilinde vurularak öldürüldü

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Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralanan Çoğaç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Mahir Çoğaç, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kocaelide dehşet Lise müdür yardımcısı otomobilinde vurularak öldürüldü

Şüphelinin olaydan bir saat önce Mahir Çoğaç’ın evinin yakınında beklediği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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#Kocaeli#Cinayet#Okul Müdür Yardımcısı

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