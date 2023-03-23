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Kocaeli'de dehşet! Kimlik kontrolünde 'Çocuklarımı cennete gönderdim' dedi, evde 2 çocuğu ölü bulundu

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#Kocaeli#Körfez#Çocuk Cinayeti
Kocaelide dehşet Kimlik kontrolünde Çocuklarımı cennete gönderdim dedi, evde 2 çocuğu ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2023 10:12

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde kimlik kontrolünde "Çocuklarımı cennete gönderdim, buraya geldim" diyen Murat R.'nin evine giden polis ekipleri, çocukları Yağmur (13) ve Emre R.’yi (10) ölü buldu. Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Murat R. gözaltına alındı.

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Körfez ilçesi Tütünçiftlik sahilinde saat 02.00 sıralarında polis ekipleri, Murat R.’yi kimlik kontrolü yapmak için durdurdu. Bu sırada Murat R., dengesiz davranışlarda bulunup, peş peşe "Çocuklarımı cennete gönderdim, buraya geldim" demeye başladı.

Durumdan şüphelenen polis ekipleri, Murat R.’den aldığı adresle, Esentepe Mahallesi'nde yaşadığı eve gitti. Polis ekipleri eve girdiğinde Murat R.'nin çocukları Yağmur ve Emre’yi yatakta hareketsiz buldu. Eve çağırılan sağlık ekipleri, kardeşlerin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kocaelide dehşet Kimlik kontrolünde Çocuklarımı cennete gönderdim dedi, evde 2 çocuğu ölü bulundu

Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Murat R., polis tarafından gözaltına alındı. Vücutlarında herhangi bir yara veya darp izi bulunmayan çocukların cansız bedenleri ise otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

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Polis, olayın aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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#Kocaeli#Körfez#Çocuk Cinayeti

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