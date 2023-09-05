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Kocaeli'de dehşet! Eşini vurduğunu itiraf etti

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#Kocaeli#İzmit#Polis
Kocaelide dehşet Eşini vurduğunu itiraf etti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2023 10:56

Kocaeli'de evinin bahçesinde bacağından vurulan Cansever K.'nin eşi S.K., polis sorgusunda eşini tabanca ile vurduğunu itiraf etti. Şüpheli S.K.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Olay, dün İzmit ilçesi Çukurbağ Mahallesi Musa Kazım Caddesi'ndeki 2 katlı evin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre; evinin bahçesinde oturan Cansever K., bacağından vuruldu. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cansever K. ambulansla hastaneye kaldırılırken, eşi S.K. ve görgü tanıkları ifadeleri için polis merkezine götürüldü.

Kocaelide dehşet Eşini vurduğunu itiraf etti

Evde ve bahçede incelemelerde bulunan polis, şüpheli bir araçta da arama yaptı. Bagaj kısmında 1 adet tabanca bulundu. Ele geçirilen tabanca incelenirken, S.K., sorguda eşini vurduğunu itiraf etti. İncelemede ayrıca tabancanın olayda kullanıldığı ve S.K.'nin babasına ait olduğu belirlendi.(DHA)

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#Kocaeli#İzmit#Polis

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