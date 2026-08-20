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Kocaeli'de dehşet! Denizde 3 kişinin cansız bedeni bulundu

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#Kocaeli#Darıca#Sahil
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2026 17:27

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde denizden yaklaşık 1 saat içinde 2 kadın ve 1 erkek olmak üzere 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Ölen kişilerin kimliklerinin tespiti için çalışma başlatıldı.

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Olay, saat 15.00 sıralarında Yeni Mahallesi Darıca Sahili’nde meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, denizde kıyafetleri bulunan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kadının cansız bedenini sudan çıkardı.

Kocaelide dehşet Denizde 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Yaklaşık 1 saat sonra, saat 16.00 sıralarında aynı bölgede kıyıya vuran bir erkek cesedi daha bulundu. Üzerinde kıyafetleri bulunan erkeğin üzerinden de kimlik çıkmadığı öğrenildi.

Kocaelide dehşet Denizde 3 kişinin cansız bedeni bulundu


Cesetler, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla morga kaldırıldı.

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Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kocaelide dehşet Denizde 3 kişinin cansız bedeni bulundu

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#Kocaeli#Darıca#Sahil

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