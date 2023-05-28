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Kocaeli'de dehşet! Ayrılmak isteyen sevgilisini cadde ortasında tabancayla vurdu

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#Kocaeli#Kadın#Silah
Kocaelide dehşet Ayrılmak isteyen sevgilisini cadde ortasında tabancayla vurdu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2023 04:48

Kocaeli'de bir şahıs ayrılmak isteyen sevgilisini, 5 el ateş ederek bacaklarından yaraladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, şahıs kaçarak uzaklaştı.

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Olay, Kartepe İlçesi Ataevler Mahallesi Sarımeşe Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, U.Ö. ile ayrılmak isteyen sevgilisi Ö.Y. (23) arasında tartışma çıktı. Bir süre telefonda süren tartışmanın ardından Ö.Y. , 41 LR 641 plakalı Land Rover marka cipiyle, U.Ö. ise otomobiliyle belirledikleri adreste buluştu. Araçlardan inene ikili burada de tartışmaya devam etti. Ardından U.Ö. yanında getirdiği tabancayla, Ö.Y.’ye defalarca ateş etti. 5 kurşunun bacaklarına isabet ettiği Ö.Y. kanlar içinde yerde kalırken, U.Ö. ise otomobiliyle bölgeden kaçarak uzaklaştı. Silah seslerinin üzerine yaralı kadının yardımına koşan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralı kadın Kocaeli Şehir Hastanesine götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri cip ve etrafında incelemelerde bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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#Kocaeli#Kadın#Silah

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