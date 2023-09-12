Kocaeli'de CHP'nin mahalle temsilciğine ve AK Parti'nin eski seçim ofisine saldırdı! Ev hapsi verildi

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Kocaeli'nin Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi’nde geçen pazar gecesi işsiz olduğu öğrenilen D.D., bir binanın giriş katında bulunan CHP mahalle temsilciliğinin camlarını kırıp içerideki, eşyalara zarar verdi. Polis tarafından gözaltına alınan D.D., ifadesinde “Kılıçdaroğlu benim hemşehrim. ‘Seçimi kazanacağız’ dedi, bizi kandırdı” dedi. D.D., emniyetteki işlemlerinin ardından dün öğle saatlerinde serbest bırakıldı.

SERBEST BIRAKILDI AK PARTİ ESKİ SEÇİM OFİSİNE SALDIRDI

D.D., serbest kaldıktan sonra dün akşam saatlerinde aynı mahallede bulunan AK PARTİ’nin son seçimlerde kullandığı, camlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarının bulunduğu seçim ofisinin de camlarını taşla kırdı. D.D., yeniden gözaltına alındı. İfadesinde suçunu kabul eden D.D. adliyeye sevk edildi. D.D. hakkında 'mala zarar verme' suçlamasıyla yargılama süresince ev hapsi kararı verildi.