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İZMİT (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 03.04.2020 - 15:57,Son Güncelleme:/

Kocaeli'de cerrahi maske üreten imalathaneye baskın

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Kocaeli'de cerrahi maske üreten imalathaneye baskın
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KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde, bir imalathaneye düzenlenen baskında izinsiz üretilen 5 bin adet cerrahi maske ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak bunları stoklayanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Darıca’da bir imalathaneye baskın düzenleyen ekipler, izinsiz üretildiği belirlenen 5 bin adet cerrahi maske ele geçirdi. İmalathane sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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