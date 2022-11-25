Kocaeli'de cansız bedeni bulunan kadın, boğularak öldürülmüş! 1 tutuklama

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Hereke Mahallesi baz istasyonları mevkisinde dün bir kadının cansız bedeni bulundu. Polisin yaptığı araştırmada cansız bedenin, Suriye uyruklu Sarah Alı Shareef'e ait olduğu ortaya çıktı.

Yapılan otopsi sonrası Shareef'in, boğularak öldürüldüğü ortaya çıkarken, daha sonra da çıplak halde alana bırakıldığı ihtimali üzerinde duruldu.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis ayrıca olay yerinde, cesedin yanında bulunan 100 TL'yi araştırırken, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.Sarah Alı Shareef'i (29) boğarak öldürdüğü ortaya çıkan A.K. (52), polisin takibi sonucu yakalandı. Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadesinden sonra Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen A.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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