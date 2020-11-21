MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKocaeli'de cadde ve sokaklar boş kaldı
GeriGündem Kocaeli'de cadde ve sokaklar boş kaldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 21.11.2020 - 13:53 | Son Güncelleme:

Kocaeli'de cadde ve sokaklar boş kaldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kocaeli'de cadde ve sokaklar boş kaldı
Abone Olgoogle-news

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında alınan yeni tedbirlerin ardından Kocaeli’nde cadde ve sokaklar boş kaldı. Kocaeli'nde 7/24 görüntü alan şehir kameralarında cadde ve sokakların sakinliği dikkat çekti.

Kocaelide cadde ve sokaklar boş kaldı
İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınlanan genelgeyle birlikte kısıtlamalar getirildi. Esnaflar için geçtiğimiz akşam başlayan kısıtlamalar, vatandaşlar için bu akşam saat 20.00'dan itibaren uygulanmaya başlanacak. Kısıtlama akşam 20.00’dan sonra olmasına rağmen çok sayıda vatandaş bugün sokağa çıkmamayı tercih etti. Kocaeli'nin ilçeleri de dahil olmak üzere çeşitli noktalarında 7/24 görüntü alan şehir kameralarında cadde ve sokaklardaki sakinlik ve çok az sayıda insan olması dikkat çekti.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle