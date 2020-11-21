Kocaeli'de cadde ve sokaklar boş kaldı

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınlanan genelgeyle birlikte kısıtlamalar getirildi. Esnaflar için geçtiğimiz akşam başlayan kısıtlamalar, vatandaşlar için bu akşam saat 20.00'dan itibaren uygulanmaya başlanacak. Kısıtlama akşam 20.00’dan sonra olmasına rağmen çok sayıda vatandaş bugün sokağa çıkmamayı tercih etti. Kocaeli'nin ilçeleri de dahil olmak üzere çeşitli noktalarında 7/24 görüntü alan şehir kameralarında cadde ve sokaklardaki sakinlik ve çok az sayıda insan olması dikkat çekti.