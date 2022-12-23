Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kocaeli'de bedava halı izdihamı

Güncelleme Tarihi:

#Kocaeli#Körfez#Halı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2022 17:30

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir mağazanın açılışta bedava halı dağıtması izdihama neden oldu.

Haberin Devamı

Körfez ilçesi Tütünçiftlik Mahallesi’nde bir halı mağazası, açılışa özel ilk gelen 100 kişiye ücretsiz halı dağıtılacağını duyurdu. Haberi alan kişiler mağaza önünde yoğunluk oluşturdu. Bir süre sonra dağıtılacak halıların bulunduğu minibüs alana geldi. Bedava halı almak isteyen çok sayıda kişi, minibüse doğru koştu.

Kocaelide bedava halı izdihamı

Görevliler, gelen kişileri sıraya sokmakta güçlük çekince minibüsün arka kapısından halılar atıldı. Vatandaşlar, halılardan almak için kendi aralarında büyük mücadele verdi.

Yaşanan izdihamda bazı kişiler arasında tartışmaların yaşandığı görüldü.

Kocaelide bedava halı izdihamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kocaeli#Körfez#Halı

BAKMADAN GEÇME!

Strep A alarmı bitmeden kızıl endişesi başladı Türkiye’de görülüyor mu Belirtileri neler | 8 SORU 8 YANIT

Strep A alarmı bitmeden kızıl endişesi başladı! Türkiye’de görülüyor mu? Belirtileri neler? | 8 SORU 8 YANIT

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Size Bu kişiyle olmaz dedirten tehlike sinyali hangisi

BİR SORUDAN FAZLASI | Size 'Bu kişiyle olmaz' dedirten tehlike sinyali hangisi?

#İlişki
Türk bilim insanlarından umut verici keşif Çevre kirliliğine karşı savaşta silah olabilecek yeni bir bakteri bulundu | 7 SORU 7 YANIT

Türk bilim insanlarından umut verici keşif! Çevre kirliliğine karşı savaşta silah olabilecek yeni bir bakteri bulundu | 7 SORU 7 YANIT

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Strep A alarmı bitmeden kızıl endişesi başladı Türkiye’de görülüyor mu Belirtileri neler | 8 SORU 8 YANIT

Strep A alarmı bitmeden kızıl endişesi başladı! Türkiye’de görülüyor mu? Belirtileri neler? | 8 SORU 8 YANIT

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Size Bu kişiyle olmaz dedirten tehlike sinyali hangisi

BİR SORUDAN FAZLASI | Size 'Bu kişiyle olmaz' dedirten tehlike sinyali hangisi?

#İlişki
Türk bilim insanlarından umut verici keşif Çevre kirliliğine karşı savaşta silah olabilecek yeni bir bakteri bulundu | 7 SORU 7 YANIT

Türk bilim insanlarından umut verici keşif! Çevre kirliliğine karşı savaşta silah olabilecek yeni bir bakteri bulundu | 7 SORU 7 YANIT

#Sağlık