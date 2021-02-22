Kocaeli'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, gece saatlerde, D-100 Karayolu Körfez Barbaros Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Fatih Işık’ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Ağır yaralanan Fatih Işık itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Işık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 2 çocuk babası Fatih Işık’ın cenazesi bugün Körfez’de toprağa verilecek.