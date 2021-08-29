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Alişan KOYUNCU-Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),(DHA)
Haber Giriş: 29.08.2021 - 09:09 | Son Güncelleme:

Kocaeli'de bariyerlere çarpan işçi servisi devrildi

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Kocaeli’nin Körfez ilçesi D-100 Karayolu üzerinde bariyerlere çarpan işçi servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında D-100 Karayolu Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 41 P 6039 plakalı işçi minibüsü yan yoldan Ankara İstikametine girmek istedi. Bu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acile bildirdi.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 7 kişiyi, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere götürerek tedavi altına aldı. Kaza nedeniyle kısa bir süre trafiğe kapanan D-100 Karayolu üzerinde araç kuyrukları oluştu. Devrilen minibüsün kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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