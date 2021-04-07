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Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 07.04.2021 - 13:42 | Son Güncelleme:

Kocaeli'de baraj kapakları açıldı! Korku dolu anlar yaşandı

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Kocaeli'de baraj kapakları açıldı! Korku dolu anlar yaşandı

Kocaeli’de, yağış ve karların erimesiyle tamamen dolan Yuvacık Barajı’nın kapakları açılırken, Kiraz Deresi'nde su seviyesi yükseldi. Bunun üzerine dere taşınca İzmit ile Başiskele ilçelerini bağlayan alt geçidi su bastı.

Kocaeli’nde içme suyu ihtiyacının karşılandığı Yuvacık Barajı, son yağışlar ve karların erimesi ile tamamen doldu. Kapakları açılan barajdan Kiraz Deresi’ne su boşaltılmaya başlandı. Deredeki su seviyesinin artması ile Başiskele Vezirçiftliği Mahallesi Başyiğit Caddesi ile İzmit Sanayi Mahallesi Namzet Sokak arasındaki alt geçidi su bastı. Suların yükseldiği alt geçitten geçmeye çalışan bazı sürücüler, araçları arıza yapınca yolda kaldı. Alt geçitte çalışma yapılması için yetkililere haber verildi. 

Kocaelide baraj kapakları açıldı Korku dolu anlar yaşandı

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