Kocaeli'de baraj kapakları açıldı! Korku dolu anlar yaşandı

Kocaeli’nde içme suyu ihtiyacının karşılandığı Yuvacık Barajı, son yağışlar ve karların erimesi ile tamamen doldu. Kapakları açılan barajdan Kiraz Deresi’ne su boşaltılmaya başlandı. Deredeki su seviyesinin artması ile Başiskele Vezirçiftliği Mahallesi Başyiğit Caddesi ile İzmit Sanayi Mahallesi Namzet Sokak arasındaki alt geçidi su bastı. Suların yükseldiği alt geçitten geçmeye çalışan bazı sürücüler, araçları arıza yapınca yolda kaldı. Alt geçitte çalışma yapılması için yetkililere haber verildi.

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