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Kocaeli’de balkondan düşüp yaralanmıştı! Sedefnur'un evinde mahkeme kurulacak

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#Kocaeli#Sedefnur Çağlar#Polis
Kocaeli’de balkondan düşüp yaralanmıştı Sedefnurun evinde mahkeme kurulacak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2022 11:18

Kocaeli’de, Sedefnur Çağlar'ın (23), polis memuru erkek arkadaşı Ahmet Ata ile gittiği 7'nci kattaki evin balkonundan düşüp yaralandığı olayda mahkeme heyeti, sağlık problemleri nedeniyle duruşma salonun gelemeyen Sedefnur'un ailesinin avukatlarının 'naip hakim' atanması talebini kabul etti. Atanacak naip hakim, uzman psikolog ve her iki tarafın avukatlarından oluşacak bir heyet, Sedefnur'un ifadesini almak için Sivas'ta bulunan evine gidecek

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Olay, 9 Ocak'ta Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar, polis memuru olan erkek arkadaşı Ahmet Ata ile birlikte, polis memuru O.Ç.'nin evine misafirliğe gitti. Burada 2 polis memuru ve E.Ş. isimli kadınla alkol aldığı iddia edilen Sedefnur Çağlar, sabah saatlerinde 7'nci kattaki dairenin balkonundan düştü. Sedefnur, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımdaki tedavisinin ardından servise alındı. Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Hakkında idari soruşturma da başlatılıp açığa alınan polis memuru Ahmet Ata, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Kocaeli’de balkondan düşüp yaralanmıştı Sedefnurun evinde mahkeme kurulacak

Sedefnur Çağlar'ın (23), polis memuru erkek arkadaşı Ahmet Ata...

Evin sahibi polis memuru O.Ç. idari soruşturma nedeniyle açığa alınıp savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olay anında evde bulunan O.Ç.'nin kız arkadaşı E.Ş. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest kaldı. Hastanede tedavisi tamamlanan Sedefnur, ailesinin isteği doğrultusunda ambulansla memleketi Sivas'a götürüldü.

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Olayın ardından Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması 20 Ekim’de Kocaeli Adliyesi'nde görüldü. Tutuklu sanık Ahmet Ata, olayın yaşandığı evin sahibi polis memuru O.Ç. ve O.Ç.'nin kız arkadaşı E.Ş. salonda hazır bulunurken, yürüme engeli bulunan Sedefnur Çağlar ise sağlık problemleri nedeniyle duruşmaya katılamadı.

İFADESİNİN ALINABİLMESİ İÇİN 'NAİP HAKİM' ATANACAK

Davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Ahmet Ata, O.Ç. ve kız arkadaşı E.Ş.'nin ifadeleri alındı. Sedefnur'un ifadesinin alınamaması üzerine, ailenin avukatları mahkeme heyetine davanın daha sağlıklı ilerleyebilmesi için 'naip hakim' atanması talebinde bulundu. Mahkeme heyeti talebi kabul etti.

Kocaeli’de balkondan düşüp yaralanmıştı Sedefnurun evinde mahkeme kurulacak


Bunun üzerine atanacak olan bir naip hakim, uzman psikolog ve her iki tarafın avukatlarının da bulunduğu bir heyet, ikinci duruşma öncesinde belirlenen bir tarihte Sedefnur'un yaşadığı Sivas'taki eve giderek ifadesini alacak. Dava, Sedefnur'un ifadesinin eklenmesinin ardından 19 Ocak tarihinde olan ikinci duruşmayla devam edecek.

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