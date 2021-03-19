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Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 19.03.2021 - 15:43 | Son Güncelleme:

Kocaeli'de arkadaşı tarafından öldürülen kişi toprağa verildi

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Kocaeli'de arkadaşı tarafından öldürülen kişi toprağa verildi

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde önceki gün arkadaşı O.Y. tarafından başından vurularak öldürülen Ramazan Ece (52), toprağa verildi.

Olay, önceki gün Körfez ilçesi Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. O.Y. dükkanına geldiği Ramazan Ece'ye tabancayla 3 el ateş etti. Başından yaralanan Ramazan Ece, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otopsi işlemleri tamamlanan Ramazan Ece'nin cenazesi bugün ailesine teslim edildi. Ece'nin cenazesi Körfez Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından İlimtepe Belen Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polisin olayın şüphelisi O.Y.'yi yakalamak için yürüttüğü çalışma devam ediyor.

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