×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Kocaeli’de arazi anlaşmazlığı yaşadığı 3 kişiyi pompalı tüfekle vurdu

Güncelleme Tarihi:

#Kocaeli#Trafik#Kaza
Kocaeli’de arazi anlaşmazlığı yaşadığı 3 kişiyi pompalı tüfekle vurdu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2023 16:40

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde A.Ç., arazi nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı 3 husumetlisini pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Yaralılar, hastaneye kaldırılırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haberin Devamı

Olay, Başiskele ilçesine bağlı Kullar Yakacık Mahallesi Beray Sokak üzerindeki boş bir arazide meydana geldi. A.Ç. ,iaralarında arazi anlaşmazlığı bulunan husumetlileri C.M., S.Y. ve R.E. ile bahse konu arsada karşılaştı. İddiaya göre tarafların tartışması üzerine A.Ç., evinden aldığı pompalı tüfekle C.M., S.Y. ve R.E.’ye doğru ateş etti.

Kocaeli’de arazi anlaşmazlığı yaşadığı 3 kişiyi pompalı tüfekle vurdu

Bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralanan 3 kişi kanlar içerisinde yerde kalırken, A.Ç. olay yerinden kaçtı.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan C.M. ambulans ile hastaneye kaldırılırken, S.Y. ve R.E.’nin ise kendi imkanlarıyla hastaneye gittikleri öğrenildi. Bölgede olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, şüpheli A.Ç.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kocaeli#Trafik#Kaza

BAKMADAN GEÇME!

Hastalar cevapları sosyal medyada arıyor ama ne kadarı doğru Polikistik over sendromu ile ilgili 10 efsane

Hastalar cevapları sosyal medyada arıyor ama ne kadarı doğru? Polikistik over sendromu ile ilgili 10 efsane

#Sağlık
Göz alıcı görünüşlerine aldanmayın... Park, orman ve kıyılardaki zararlı bitkilere dikkat Tehlikeli türler hangileri

Göz alıcı görünüşlerine aldanmayın... Park, orman ve kıyılardaki zararlı bitkilere dikkat! Tehlikeli türler hangileri?

#Bitkiler
Huzura kaçışın adresi Kuzey Ege’nin keşfedilmeyi bekleyen 10 incisi

Huzura kaçışın adresi Kuzey Ege’nin keşfedilmeyi bekleyen 10 incisi

#Rota