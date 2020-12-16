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KOCAELİ (İHA)
Haber Giriş: 16.12.2020 - 09:54 | Son Güncelleme:

Kocaeli'de aranan 21 şahıs denetimlerde yakalandı

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Kocaeli'de aranan 21 şahıs denetimlerde yakalandı
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Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranması olan 21 şahıs, polis operasyonu ile yakalandı.

Kocaelide aranan 21 şahıs denetimlerde yakalandı
Kocaeli'de aranması olan şahısların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışma sonucu belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olan toplam 21 şahıs yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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