Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kocaeli’de annesinin emzirdiği 3 aylık bebek hayatını kaybetti

#Kocaeli#İzmit#Bebek Ölümü
Kocaeli’de annesinin emzirdiği 3 aylık bebek hayatını kaybetti

Kocaeli’de annesinin emzirdiği 3 aylık Ömer Asaf bebek, burnundan kan geldikten sonra hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Haberin Devamı

Talihsiz olay, İzmit ilçesi Gündoğdu Mahallesinde meydan geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde ağlayan 3 aylık bebeğini emziren anne, daha sonra oğlunu yanına yatırdı. Bir süre sonra bebeğin burnundan kan geldiğini gören anne, çığlık atarak ağlamaya başladı. Sesi duyan kocası ve komşuları hemen bebeğe müdahale ederek 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalenin ardınsan 3 aylık Ömer Asaf Kökçek’i ambulansa alarak hastaneye götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Ömer Asaf hayatını kaybetti. Bebeğin ölüm nedeninin öğrenilmesi için otopsiye alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Gözden Kaçmasın

Sulama havuzuna düşen 9 yaşındaki Haticeden acı haberSulama havuzuna düşen 9 yaşındaki Hatice'den acı haberHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Böbreğini satıp, uyuşturucu imalathanesi kurmuşBöbreğini satıp, uyuşturucu imalathanesi kurmuşHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kocaeli#İzmit#Bebek Ölümü

BAKMADAN GEÇME!

Düşman askerlerle aynı odada yaşamak Sizin yüzünüzden artık hiçbir şeyimiz yok...

Düşman askerlerle aynı odada yaşamak! 'Sizin yüzünüzden artık hiçbir şeyimiz yok...'

#Rusya
Kadınlarda kalp hastalıkları neden gözden kaçırılıyor Çünkü semptomlar farklı...

Kadınlarda kalp hastalıkları neden gözden kaçırılıyor? Çünkü semptomlar farklı...

#Sağlık
Kendini general ilan eden Putin, Hitlerin hatasını mı yapıyor

Kendini 'general' ilan eden Putin, Hitler'in hatasını mı yapıyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Düşman askerlerle aynı odada yaşamak Sizin yüzünüzden artık hiçbir şeyimiz yok...

Düşman askerlerle aynı odada yaşamak! 'Sizin yüzünüzden artık hiçbir şeyimiz yok...'

#Rusya
Kadınlarda kalp hastalıkları neden gözden kaçırılıyor Çünkü semptomlar farklı...

Kadınlarda kalp hastalıkları neden gözden kaçırılıyor? Çünkü semptomlar farklı...

#Sağlık
Kendini general ilan eden Putin, Hitlerin hatasını mı yapıyor

Kendini 'general' ilan eden Putin, Hitler'in hatasını mı yapıyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı