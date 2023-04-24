Kocaeli'de alevler geceyi aydınlattı: İki katlı binanın çatısı yandı

Haberin Devamı

Olay, 04.00 sıralarında Köseköy Mahallesi Murat Sokak üzerinde bulunan binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yükselen alevler büyüyerek çatının tamamına sirayet etti.

yangın esnasında uykuda olan 4 kişilik aile ise meydana gelen patlama sesleriyle uyandı. Aile can havliyle dışarı çıkarken, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbarla adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalıma başlattı. Teleskobik merdiven yardımıyla yükselerek yangını söndüren ekipler, ardından çatıya çıkarak soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın ve dumanlardan kimsenin etkilenmediği öğrenildi.

Haberin Devamı

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.