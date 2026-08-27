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Kocaeli'de akraba aileler arasında 'kız kaçırma' kavgası: 1'i ağır 5 yaralı

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#Kocaeli Kız Kaçırma Kavgası#Araçlı Kovalamaca#Bıçaklı Saldırı
Kocaelide akraba aileler arasında kız kaçırma kavgası: 1i ağır 5 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2026 11:29

Kocaeli’nin Derince ilçesinde nişanlı kızın kaçırıldığı iddiasıyla caddede karşılaşıp araçla kovalama başlatan akraba iki aile, kaza yaptıktan sonra bıçak ve sopalarla birbirine girdi. Sokak ortasında çıkan ve kavgayı ayırmak isteyen bir esnafın da bıçaklandığı dehşet anlarında boğazından, karnından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 5 kişiden 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

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Olay, dün akşam saatlerinde Derince ilçesi Mersincik Mahallesi Hayat Caddesi’nde meydana geldi. Nişanlı kızın kaçırıldığı iddiasıyla tartışan akraba iki aile, araçlarıyla caddede karşılaştı. Bu sırada taraflardan biri, diğer grubun aracını takibe aldı.

Kocaelide akraba aileler arasında kız kaçırma kavgası: 1i ağır 5 yaralı

Bu sırada sürücülerden biri direksiyon kontrolünü yitirince, yol kenarında park halindeki otomobile çarptı. Kazanın ardından araçlardan inen taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçak, beyzbol sopası, yumruk ve tekmelerin kullanıldığı kavgada 1 kişi boğazından, 1 kişi karnından, 2 kişi ise vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçak darbeleriyle yaralandı.

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Kocaelide akraba aileler arasında kız kaçırma kavgası: 1i ağır 5 yaralı

KAVGAYI AYIRMAK İSTEYEN ESNAF DA YARALANDI

Caddedeki kahvehanede oturan mahalleli ve esnaf, tarafları ayırmak için müdahale etti. Kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi de bıçak darbesiyle yaralandı. Kavgaya karışanlardan bazıları otomobille bölgeden uzaklaşırken, ihbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan 5 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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#Kocaeli Kız Kaçırma Kavgası#Araçlı Kovalamaca#Bıçaklı Saldırı

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