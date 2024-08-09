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Kocaeli'de akÄ±lalmaz olay! YarÄ±m saat içinde 4 kiÅŸiyi 'Ne bakÄ±yorsun' diyerek bÄ±çakladÄ±

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#Kocaeli#Ä°zmit#BÄ±çaklÄ± SaldÄ±rÄ±
Kocaelide akÄ±lalmaz olay YarÄ±m saat iÃ§inde 4 kiÅŸiyi Ne bakÄ±yorsun diyerek bÄ±Ã§akladÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: AÄŸustos 09, 2024 14:34

Kocaeli'de, dÃ¼n yarÄ±m saat iÃ§inde rastgele 4 kiÅŸiyi bÄ±Ã§aklayÄ±p kaÃ§an G.Ã–.S. (17), gece yakalandÄ±. G.Ã–.S. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. BÄ±Ã§aklanan maÄŸdurlarÄ±n ifadesinde, G.Ã–.S.'nin kendilerine, 'Ne bakÄ±yorsun' dedikten sonra bÄ±Ã§akladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

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Olay, dÃ¼n saat 16.00 sÄ±ralarÄ±nda, Ä°zmit ilÃ§esi Ã–meraÄŸa Mahallesi Pertev PaÅŸa Caddesi'nde meydana geldi. ÅžÃ¼pheli, Ã¶nce T.L.'yi bacaÄŸÄ±ndan bÄ±Ã§akladÄ±, ardÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 200 metre ilerledikten sonra Cumhuriyet Caddesi'nde S.Ä°.Y.'yi (20) bÄ±Ã§akladÄ±.

Daha sonra yaklaÅŸÄ±k 250 metre ilerideki Åžahabettin Bilgisu Caddesi'ndeki kafede oturan M.T.'yi (16), ardÄ±ndan da yine Pertev PaÅŸa Caddesi'nde E.B.'yi (16) bÄ±Ã§aklayÄ±p kaÃ§tÄ±.

Kocaelide akÄ±lalmaz olay YarÄ±m saat iÃ§inde 4 kiÅŸiyi Ne bakÄ±yorsun diyerek bÄ±Ã§akladÄ±

YarÄ±m saatte arka arkaya gelen bÄ±Ã§aklanma ihbarlarÄ± Ã¼zerine bÃ¶lgeye polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Birbirini ve ÅŸÃ¼pheliyi tanÄ±mayan 4 yaralÄ±, ambulanslarla hastanelere kaldÄ±rÄ±lÄ±p tedaviye alÄ±ndÄ±. SaÄŸlÄ±k durumu iyi olan yaralÄ±larÄ±n, ifadelerinde verdikleri eÅŸkalden ÅŸÃ¼phelinin G.Ã–.S. olduÄŸu tespit edildi.

Kocaelide akÄ±lalmaz olay YarÄ±m saat iÃ§inde 4 kiÅŸiyi Ne bakÄ±yorsun diyerek bÄ±Ã§akladÄ±

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Polisin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sonucu, G.Ã–.S., dÃ¼n gece yakalandÄ±. Kocaeli Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã‡ocuk Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne getirilen ÅŸÃ¼phelinin sorgusunun sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi. Bu arada, bÄ±Ã§aklanan maÄŸdurlarÄ±n ifadesinde, G.Ã–.S.'nin kendilerine 'Ne bakÄ±yorsun' dedikten sonra bÄ±Ã§akladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â

Kocaelide akÄ±lalmaz olay YarÄ±m saat iÃ§inde 4 kiÅŸiyi Ne bakÄ±yorsun diyerek bÄ±Ã§akladÄ±

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#Kocaeli#Ä°zmit#BÄ±çaklÄ± SaldÄ±rÄ±

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