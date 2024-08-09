Haberin DevamÄ±

Olay, dÃ¼n saat 16.00 sÄ±ralarÄ±nda, Ä°zmit ilÃ§esi Ã–meraÄŸa Mahallesi Pertev PaÅŸa Caddesi'nde meydana geldi. ÅžÃ¼pheli, Ã¶nce T.L.'yi bacaÄŸÄ±ndan bÄ±Ã§akladÄ±, ardÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 200 metre ilerledikten sonra Cumhuriyet Caddesi'nde S.Ä°.Y.'yi (20) bÄ±Ã§akladÄ±.

Daha sonra yaklaÅŸÄ±k 250 metre ilerideki Åžahabettin Bilgisu Caddesi'ndeki kafede oturan M.T.'yi (16), ardÄ±ndan da yine Pertev PaÅŸa Caddesi'nde E.B.'yi (16) bÄ±Ã§aklayÄ±p kaÃ§tÄ±.

YarÄ±m saatte arka arkaya gelen bÄ±Ã§aklanma ihbarlarÄ± Ã¼zerine bÃ¶lgeye polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Birbirini ve ÅŸÃ¼pheliyi tanÄ±mayan 4 yaralÄ±, ambulanslarla hastanelere kaldÄ±rÄ±lÄ±p tedaviye alÄ±ndÄ±. SaÄŸlÄ±k durumu iyi olan yaralÄ±larÄ±n, ifadelerinde verdikleri eÅŸkalden ÅŸÃ¼phelinin G.Ã–.S. olduÄŸu tespit edildi.

Haberin DevamÄ±

Polisin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sonucu, G.Ã–.S., dÃ¼n gece yakalandÄ±. Kocaeli Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã‡ocuk Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne getirilen ÅŸÃ¼phelinin sorgusunun sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi. Bu arada, bÄ±Ã§aklanan maÄŸdurlarÄ±n ifadesinde, G.Ã–.S.'nin kendilerine 'Ne bakÄ±yorsun' dedikten sonra bÄ±Ã§akladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â