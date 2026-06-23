Antalya ve Kocaeli'de orman yangını: Kontrol altına alındı

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Yeni Mahalle mevkisindeki ağaçlık ve makilik alanda yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeyi yoğun duman kapladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan otluk alan yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Serik ilçesine bağlı Yukarıçatma Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Serik ve Aksu itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, koordineli ve yoğun müdahalesi sonucunda yangın 1 saatte kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için bölgede inceleme başlatıldı.