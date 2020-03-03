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İHA
Haber Giriş: 03.03.2020 - 20:08,Son Güncelleme:/

Kocaeli’de 9 iş yerini soyan 6 yabancı hırsız tutuklandı

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Kocaeli’de 9 iş yerini soyan 6 yabancı hırsız tutuklandı
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Kocaeli'nin Başiskele ve İzmit ilçelerinde 9 ayrı iş yerinden 100 bin TL değerinde giyim eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’nin 24 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Başiskele ve İzmit ilçelerindeki iş yerlerinde 9 ayrı hırsızlık olayı meydana geldi. Yaşanan olayların ardından hırsızların yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonrasında kimlikleri belirlenen Azerbaycan uyruklu E.İ., N.İ., S.V., J.J., E.M. ve Gürcistan uyruklu V.K. isimli 6 şahıs Başiskele’de düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şahısların yaklaşık 100 bin TL değerinde giyim eşyası çaldıkları belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar, Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyede işlemleri tamamlanan şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada ele geçirilen çalıntı giyim eşyaları ise iş yeri sahiplerine teslim edildi.

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