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Gündem
AA
Haber Giriş: 06.04.2021 - 09:20 | Son Güncelleme:

Kocaeli'de 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

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Kocaeli'de 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Kocaeli'de 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu İstanbul istikameti Hereke Mahallesi mevkisinde hafif ticari araç ile 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yolda, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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