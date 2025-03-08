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Kocaeli'de 5 metre yükseklikteki istinat duvarı çöktü, 3 katlı bina boşaltıldı

Güncelleme Tarihi:

#Kocaeli#İzmit#İstinat Duvarı
Kocaelide 5 metre yükseklikteki istinat duvarı çöktü, 3 katlı bina boşaltıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2025 13:17

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaklaşık 5 metre yükseklikteki istinat duvarı yola çöktü, yanındaki 3 katlı bina boşaltıldı.

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Olay, saat 10.00 sıralarında Orhan Mahallesi Saadettin Yalım Caddesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 5 metre yükseklikteki istinat duvarı yola çöktü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı sonrası bölgeye polis ve İzmit Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri caddeyi araç girişlerine kapattı, istinat duvarının yanında bulunan 3 katlı bina da tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekiplerin incelemesi sonucu diğer binaların tahliye edilip, edilmeyeceği belli olacak.

"HERHANGİ BİR CAN KAYBIMIZ YOK"

Orhan Mahallesi Muhtarı Ümit Aktürk, istinat duvarının eski yapı olduğundan dolayı çökme olduğunu belirterek, "Şükürler olsun herhangi bir can kaybımız yok. Yolu da en kısa sürede trafiğe açacağız. SİT alanı bölgesinde olduğumuz için çalışmalarımız biraz ağır sürüyor. Budama, ağaç kesme ya da yapılarda yenilik yapamıyoruz çünkü yazışmalar uzun sürüyor. Bu tip yerlerde yazışma süreçlerinin biraz daha hızlandırabilirseler mahalle sakinleri olarak biz de memnun olacağız. Önlem amacıyla 3 kişi kalan bir ailemiz vardı, onları tahliye ettik, bekliyoruz. Kaygan bir zemin dolgu toprak zaman zaman herhalde kayacak ama bundan sonra bu güzergahtaki kontrolleri daha net yaparsak, herhangi bir sıkıntımız olmayacak" dedi.

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#Kocaeli#İzmit#İstinat Duvarı

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