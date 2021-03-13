MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKocaeli'de 4 milyon 540 bin makaron ele geçirildi
GeriGündem Kocaeli'de 4 milyon 540 bin makaron ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
KOCAELİ (AA)
Haber Giriş: 13.03.2021 - 13:46 | Son Güncelleme:

Kocaeli'de 4 milyon 540 bin makaron ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kocaeli'de 4 milyon 540 bin makaron ele geçirildi

Kocaeli'nin Dilovası ve Körfez ilçelerinde 4 milyon 540 bin makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında, Osmangazi Köprüsü girişinde şüpheli bir aracı durdurdu.
Ekipler, araçta, 300 koli içerisinde 3 milyon bandrolsüz boş makaron ele geçirdi.
Körfez ilçesinde de durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta 154 kolide 1 milyon 540 bin bandrolsüz boş makaron, 1 kilogramlık 10 paket kıyılmış tütün ve sökülmüş 230 TAPDK bandrolü bulundu.
Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi