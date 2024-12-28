Kocaeli'de 4 katlı binada patlama! 14 kişi yaralandı

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İlçedeki Osmangazi Mahallesi Termal Sokak’ta meydana gelen gaz sızıntısının ardından sokak üzerindeki çok sayıda bina tahliye edildi. Sokak üzerindeki gaz akışı dağıtım şirketince kesilirken, polis ekipleri de caddeye girişi kapattı. Herhangi bir olumsuzluğa karşı sağlık ve itfaiye ekipleri bölgedeki bekleyişini sürdürüyor.