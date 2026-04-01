Kocaeli'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 6 tutuklama

#Kocaeli Silahlı Saldırı#İzmit Gece Kulübü#Volkan Berberoğlu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2026 03:17

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eğlence mekanına düzenlenen, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 27 Mart'ta yaşanan olaya ilişkin yürütülen çalışmalarda çevredeki işyerlerinin ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarından 1844 saat kayıt izlendi.

İncelemeler sonucunda İstanbul ve Sakarya'da ikamet ettiği tespit edilen şüphelilerin çalıntı "ikiz plakalı" bir araç kullanarak başka bir araçla koordineli hareket ettikleri anlaşıldı.

22 ADRESE BASKIN

İstanbul ve Sakarya'da 22 adrese düzenlenen operasyonlarda yakalanarak adliyeye sevk edilen 9 kişiden 6'sı tutuklandı. Şüphelilerden 2'si yurt dışı çıkış yasağı 1'i ise ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan olaya ilişkin dün İstanbul ve Sakarya'da 4 adrese düzenlenen operasyonlarda 4 şüphelinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

OLAY HAKKINDA

İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'ne 27 Mart'ta otomobille gelen kişilerce eğlence mekanına silahla ateş açılmış, iş yeri sahibi Volkan Berberoğlu (42), Kocaelispor kongre üyesi Cem Özer (49) ve emekli polis Talip Çakır hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

 

