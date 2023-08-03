Kocaeli'de 2 şüpheliden biri silahla polisi yaraladı, diğeri ise kaçmaya çalıştı: 2 gözaltı

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Olay, Piri Reis Mahallesi Tuzla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelendiği 34 MHD 48 plakalı BMW marka lüks otomobili takibe aldı. Polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil kaçmaya başladı. Kovalamacanın ardından polis ekipleri tarafından sıkıştırılan otomobil durduruldu. Otomobilden inen iki şüpheliden, kadın olan kaçarken diğeri ise polise ateş açtı.

Silahtan çıkan kurşunun koluna isabet ettiği C.B. isimli polis memuru yaralandı. Polis ekipleri karşı ateş açtı, ardından şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Durumun haber verilmesi üzerine adrese sağlık ve takviye polis ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan C.B. isimli polis ambulansa alınarak Farabi Eğitim Ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri ise otomobil ve bölgede incelemelerde bulundu.

Öte yandan kovalamaca sonucu kaçan kadın, polis ekiplerince ara sokaklarda yakalanarak gözaltına alındı.