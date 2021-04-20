MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKocaeli'de 2 sokak karantinaya alındı
GeriGündem Kocaeli'de 2 sokak karantinaya alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)-
Haber Giriş: 20.04.2021 - 11:30 | Son Güncelleme:

Kocaeli'de 2 sokak karantinaya alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kocaeli'de 2 sokak karantinaya alındı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, koronavirüs tespit edilen 25 kişi nedeniyle 2 sokak, karantinaya alındı. 150'den fazla kişinin ise temaslı olduğu öğrenildi. 

Kartepe ilçesi Rahmiye Mahallesi'nde bulunan Beşik Sokak’ta 10, Platin Sokak'ta 15 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Kartepe İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca dün 2 sokakta 5 günlük karantina uygulanması kararı alındı.

Temaslıların da 150 kişiyi geçmesi nedeniyle mahallenin giriş ve çıkışları bariyerlerle kapatıldı. 2 sokakta oturanların ihtiyaçları ise Vefa Destek Grubu ile belediye ekiplerince karşılanacak. 

Kocaelide 2 sokak karantinaya alındı

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi