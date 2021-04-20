Kocaeli'de 2 sokak karantinaya alındı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, koronavirüs tespit edilen 25 kişi nedeniyle 2 sokak, karantinaya alındı. 150'den fazla kişinin ise temaslı olduğu öğrenildi.
Kartepe ilçesi Rahmiye Mahallesi'nde bulunan Beşik Sokak’ta 10, Platin Sokak'ta 15 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Kartepe İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca dün 2 sokakta 5 günlük karantina uygulanması kararı alındı.
Temaslıların da 150 kişiyi geçmesi nedeniyle mahallenin giriş ve çıkışları bariyerlerle kapatıldı. 2 sokakta oturanların ihtiyaçları ise Vefa Destek Grubu ile belediye ekiplerince karşılanacak.
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