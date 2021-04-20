Kocaeli'de 2 sokak karantinaya alındı

Kartepe ilçesi Rahmiye Mahallesi'nde bulunan Beşik Sokak’ta 10, Platin Sokak'ta 15 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Kartepe İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca dün 2 sokakta 5 günlük karantina uygulanması kararı alındı.

Temaslıların da 150 kişiyi geçmesi nedeniyle mahallenin giriş ve çıkışları bariyerlerle kapatıldı. 2 sokakta oturanların ihtiyaçları ise Vefa Destek Grubu ile belediye ekiplerince karşılanacak.

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