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Kocaeli'de 17 yıllık cinayetin sırrı çözüldü! Sorguda suçunu itiraf etti

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#Kocaeli#Kandıra#Cinayet
Kocaelide 17 yıllık cinayetin sırrı çözüldü Sorguda suçunu itiraf etti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2022 12:23

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 17 yıl önce koyun otlatırken tüfekle öldürülen Seyfettin Arıcı'nın (57) cinayet şüphelisinin aralarında husumet olan aynı mahalledeki S.D. (54) olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan S.D., sorgusunda suçunu itiraf etti.

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Kandıra ilçesinin kırsal Alefli Mahallesi’nde oturan 3 çocuk babası Seyfettin Arıcı, 9 Eylül 2005'te fındıklıkta koyunlarını otlatırken tüfekle vurularak öldürüldü. O tarihte jandarmanın yaptığı çalışmalarda cinayet şüphelisi bulunamadı, dosya, faili meçhul olarak rafa kaldırıldı.

Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen haftalarda dosyayı, cinayetin yeniden araştırılması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü cinayet Büro Amirliği'ne gönderdi. Dosyadaki delilleri inceleyen polis, mahalleye giderek bazı kişilerin ifadelerine başvurdu.

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"ÖLDÜRDÜM, TÜFEĞİ KIRIP DEREYE ATTIM"

İfadelerde Seyfettin Arıcı ile aynı mahallede oturan S.D. arasında 1986 yılından beri husumet olduğu bilgisine ulaşan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Polisteki ifadesinde S.D., "Gördüğü her yerde bana ağır küfürler ediyordu. Garibandım, köyde yıllarca beni çok ezdi. O gün, babamla koyunları otlatmaya çıkmıştık. Kendimi vahşi hayvanlardan korumak için yanıma tüfek almıştım. Seyfettin'in de koyun otlattığını görünce, babama işim olduğunu söyleyerek ayrıldım. Bir süre takip ettikten sonra tüfekle Seyfettin'i öldürdüm. Sonrasında tüfeği de kırıp dereye attım" diyerek cinayeti itiraf etti.

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Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.D., adliyeye sevk edildi.

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#Kocaeli#Kandıra#Cinayet

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