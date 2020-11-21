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DARICA (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 21.11.2020 - 15:04 | Son Güncelleme:

Kocaeli’de 11 kilo 900 gram esrar ele geçirildi

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Kocaeli’de 11 kilo 900 gram esrar ele geçirildi
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KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde düzenlenen operasyonla, 11 kilo 900 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1’i Ukrayna uyruklu, 5 kişi gözaltına alındı.

Darıca’da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Polisin belirlenen adreslerde yaptığı aramada, 23 paket halinde 11 kilo 900 gram esrar ile 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyonda 1’i Ukrayna uyruklu, 5 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. 

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