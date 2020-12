Kocaeli'de 1 ayda 8 bin 610 kişiye ceza kesildi, risk haritası kızardı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kasım ayı boyunca sorumluluk alanında koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerde bulundu. Her gün binlerce kişinin kimlikleri kontrol edilirken, kurallara uymayan kişi ve iş yerlerine ceza kesildi. Kimlikleri kontrol edilerek karantina ihlali yaptığı belirlenen, maske takma kuralına uymayan, sosyal mesafe kuralına uymayan, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişiler ile dezenfektan ve ateş ölçer bulundurmayan iş yerlerine cezalar kesildi.



Yapılan denetimlerde 1 Kasım günü 249, 2 Kasım günü 153, 3 Kasım günü 263, 4 Kasım günü 206, 5 Kasım günü 249, 6 Kasım günü 202, 7 Kasım günü 241, 8 Kasım günü 194, 9 Kasım günü 252, 10 Kasım günü 228, 11 Kasım günü 237, 12 Kasım günü 295, 13 Kasım günü 284, 14 Kasım günü 319, 15 Kasım günü 358, 16 Kasım günü 368, 17 Kasım günü 478, 18 Kasım günü 373, 19 Kasım günü 371, 20 Kasım günü 289, 21 Kasım günü 277, 22 Kasım günü 329, 23 Kasım günü 393, 24 Kasım günü 248, 25 Kasım günü 221, 26 Kasım günü 283, 27 Kasım günü 313, 28 Kasım günü 300, 29 Kasım günü 337 ve 30 Kasım günü 300 kişi olmak üzere toplam 8 bin 610 kişiye ceza kesildi. En çok maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan kişilere ceza kesildi. Her gün karantina kurallarına uymayan kişiler de yakalandı.



Yapılan tüm uyarılara ve yapılan denetimlere rağmen karantinada olması gerekenlerin izolasyona uymaması, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmaması Kocaeli’de vaka sayılarında artışa neden oldu. Hayat Eve Sığar uygulamasında Kocaeli’nin her yerinin 'yüksek risk' anlamına gelen kırmızı renge boyanması dikkat çekti.



Öte yandan Kocaeli’de yeni önlemler kapsamında toplu taşıma araçlarına HES kodu ile binilmeye başlandı. Kent kartını HES koduna entegre edenler, toplu taşıma araçlarını kullandı.