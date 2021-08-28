MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKocaeli, yoğunluk haritasında giderek kırmızılaşıyor
GeriGündem Kocaeli, yoğunluk haritasında giderek kırmızılaşıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)-
Haber Giriş: 28.08.2021 - 11:54 | Son Güncelleme:

Kocaeli, yoğunluk haritasında giderek kırmızılaşıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kocaeli, yoğunluk haritasında giderek kırmızılaşıyor

Kocaeli, aşılama haritasında düşük riskli anlamına gelen mavi renge dönerken, kentte artmaya devam eden vaka sayıları nedeniyle, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki yoğunluk haritasında tekrar kırmızı renk hakim oldu.

Kocaeli, yüzde 75'lik aşılama oranının ardından, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan aşı haritasında düşük riskli anlamına gelen mavi renge döndü. 1 milyonun üzerinde 1’inci doz, 790 binin üzerinde ise 2’nci doz aşı uygulanan kentte, aşılanan kişi sayısı arttı. Kentte koronavirüs vaka sayısının artışı da sürüyor. Aşı haritasında mavi renge dönen Kocaeli, Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulamasında bulunan vaka yoğunluk haritasında ise tekrar kırmızılaşmaya başladı.

Temmuz ayının ilk haftasında 100 bin kişide 34 vakaya rastlanılan kentte, ağustos ayının ikinci haftasında ise bu oran 4 katından fazla bir artışla 146,90’a ulaştı. Vaka sayısının artmasına rağmen bazı kişilerin kalabalık caddelerde maske takmadıkları ya da maskeyi çenelerinin altına indirerek gezdikleri görüldü. 

Kocaeli, yoğunluk haritasında giderek kırmızılaşıyor

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi