Kocaeli ve İstanbul'da gençleri tuzağına düşürüp, terör kamplarına götüren PKK'lı tutuklandı

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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'nin Kuzey Irak'taki kamplarında eğitim gören M.B.'nin, Kocaeli ve İstanbul'da gençleri kandırarak Kuzey Irak'taki örgüt kamplarına götürdüğünü tespit etti. M.B.'nin hem örgüt kamplarında hem de şehir yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlendi.

Diyarbakır'da olduğu belirlenen M.B., jandarmanın şafak operasyonu ile yakalandı. M.B., Diyarbakır'dan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan M.B. adliyeye sevk edildi. M.B., 'terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklandı. (DHA)