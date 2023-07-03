Kocaeli Valisi Yavuz'dan 'gerginlik' açıklaması

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Kocaeli’nin Dilovası ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde, bir vatandaşa ait evcil köpek öldü. Köpeğin sahibi, köpeğinin Suriyeliler tarafından zehirlendiğini iddia etti. Köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası sonrası 1 Temmuz gecesi mahalleli ile bölgede yaşayan Suriye uyruklu kişiler arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Olaylara müdahale eden polis ekipleri, kavgaya karışan tarafları gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında işlem başlatılırken, düzensiz göçmen oldukları tespit edilen 10 kişi de sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi’ne gönderildi.



Olayların sosyal medyada 'Suriyeliler, Türklere saldırdı' yönünde paylaşılması üzerine, dün gece Dilovası’nda toplanan bir grup, sloganlar eşliğinde Suriyelilerin yaşadığı evlere saldırmak istedi. Ancak polis ekipleri, kalabalık grubu anonslarla sakinleştirerek olaysız bir şekilde grubun dağılmasını sağladı.

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Yaşanan olaylarla ilgili bilgi alan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, bugün Dilovası ilçesindeki muhtarlarla bir araya gelerek konuyla ilgili açıklama yaptı. Vali Yavuz, “Bir evcil hayvanın, köpeğin öldürülmesi sonrasında, hayvanın sahipleri ve şüphelendikleri şahıslar arasında yaşanan tartışma ve tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi neticesinde, bölgede bulunan güvenlik görevlilerimiz olaya süratle müdahale etmiştir. O akşam için sorun çözülmüştür. Daha sonra ölen köpeğin ölüm sebebiyle ilgili gerekli teknik inceleme ve tahliller yapılması için numuneler alınmış ve ilgili kuruma gönderilmiştir. Daha sonra sosyal medyada bir takım provokatif paylaşımlar yapılmaya başlandı. Özellikle yabancıların, Suriyelilerin vatandaşlarımızın evlerini taşladıklarına yönelik maalesef bir provokasyon gerçekleşti. Yani gerçeğe aykırı bir beyan oluştu. Videodan hareketle bir sonuç elde edilmek istendi. Biz başından itibaren bu konuyla ilgili polisimiz ve istihbarat birimlerimiz ile gerekli teknik çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Elbette hayvanın ölümünden büyük bir üzüntü duyduk. Çünkü biz her insana, her canlıya, merhamet ve şefkat gösteren bir medeniyetin mensuplarıyız. Ama bu konunun başka bir mecraya çekilmesi de bizi açıkçası üzdü” dedi.