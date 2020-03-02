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KOCAELİ (İHA)
Haber Giriş: 02.03.2020 - 15:56,Son Güncelleme:/

Kocaeli TEM'de kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 2 yaralı

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Kocaeli TEM'de kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 2 yaralı
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Kocaeli’nin Kartepe TEM Otoyolunda kontrolden çıkan otomobil, yoldan çıkarak dereye uçtu. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza Kartepe TEM Otoyolu Maşukiye Mahallesi Bağdat Camii mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre TEM Otoyolu İstanbul istikametinde seyir halinde olan N.D. idaresindeki 34 EB 9899 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yoldan çıkarak köprü altındaki dereye uçtu. Kazada araç içinde bulunan sürücü N.D. ve yanındaki H.D. yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla dere içindeki araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa alınan yaralılar ilk müdahaleleri sonrasında çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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