Kocaeli sahilinde dehşet! 3 kardeşin cansız bedeni bulunmuştu... 4'üncü kardeş sağ olarak bulundu

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Yeni Mahallesi Darıca Sahili mevkisinde, dün saat 16.00 sıralarında kıyıya vurmuş halde 3 ceset bulundu. Cesetler, olay yerine çağrılan ekiplerin çalışmasıyla kıyıya çıkarıldı. Cesetlerin kardeşler Gülşah Sakar (24), Ali Sakar (17) ve Belinay Sakar'a (15) ait olduğu tespit edildi.

DARP VE BOĞUŞMA İZİNE RASTLANMADI

Üzerinde kıyafetleri bulunan ve herhangi bir darp veya boğuşma izi olmayan kardeşlerin cansız bedenleri inceleme sonrası otopsi için Gebze Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

KAYIP KIZ KARDEŞ SAĞ OLARAK BULUNDU

Olayın ardından ulaşılamayan diğer kardeş B.S. için arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin takibi sonucunda B.S., deniz dışında farklı bir noktada sağ olarak bulundu. B.S.'nin durumunun iyi olduğu ve ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Ekipler, soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.