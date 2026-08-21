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Kocaeli sahilinde dehşet! 3 kardeşin cansız bedeni bulunmuştu... 4'üncü kardeş sağ olarak bulundu

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#Kocaeli#Darıca#Sahil
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2026 10:08

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde denizde ölü bulunan 3 kardeşin kimlikleri belli oldu. 24 yaşındaki Gülşah Sakar, 17 yaşındaki Ali Sakar ve 15 yaşındaki Belinay Sakar'ın cenazelerinde herhangi bir darp veya boğuşma izine rastlanmazken, soruşturmada kayıp olarak aranan 4'üncü kardeş deniz dışında başka bir noktada sağ bulundu.

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Yeni Mahallesi Darıca Sahili mevkisinde, dün saat 16.00 sıralarında kıyıya vurmuş halde 3 ceset bulundu. Cesetler, olay yerine çağrılan ekiplerin çalışmasıyla kıyıya çıkarıldı. Cesetlerin kardeşler Gülşah Sakar (24), Ali Sakar (17) ve Belinay Sakar'a (15) ait olduğu tespit edildi.

DARP VE BOĞUŞMA İZİNE RASTLANMADI

Üzerinde kıyafetleri bulunan ve herhangi bir darp veya boğuşma izi olmayan kardeşlerin cansız bedenleri inceleme sonrası otopsi için Gebze Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Gözden KaçmasınKocaelide dehşet Denizde 3 kişinin cansız bedeni bulunduKocaeli'de dehşet! Denizde 3 kişinin cansız bedeni bulunduHaberi görüntüle

KAYIP KIZ KARDEŞ SAĞ OLARAK BULUNDU

Olayın ardından ulaşılamayan diğer kardeş B.S. için arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin takibi sonucunda B.S., deniz dışında farklı bir noktada sağ olarak bulundu. B.S.'nin durumunun iyi olduğu ve ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Ekipler, soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.

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#Kocaeli#Darıca#Sahil

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