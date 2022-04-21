Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kocaeli Sağlık Müdürü: Çoğu hastanede koronavirüs servisini kapattık

#Kocaeli#Koronavirüs#Vaka Sayısı
Kocaeli Sağlık Müdürü: Çoğu hastanede koronavirüs servisini kapattık

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Dr. Yüksel Pehlevan, vakalarda büyük düşüş olduğunu belirterek, "Kocaeli'de koronavirüs servislerinde yatan hasta sayımız son derece düştü. Çoğu hastanede koronavirüs servisini kapattık. Merkezde ve Gebze'de, belirli hastanelerde koronavirüs servisini her ihtimale karşı açık tutuyoruz" dedi.

Haberin Devamı

Kentteki koronavirüs vakalarında büyük düşüşler yaşandığını belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Yüksel Pehlevan, bu durumun serviste ve yoğun bakımda yatan hasta sayısına da yansıdığını söyledi. Hastanelerin birçoğunda koronavirüs servislerinin kapatıldığını açıklayan Dr. Pehlevan, "Çok şükür, Kocaeli'de koronavirüs servislerinde yatan hasta sayımız son derece düştü. Çoğu hastanede koronavirüs servisini kapattık. Merkezde ve Gebze'de, belirli hastanelerde koronavirüs servisini her ihtimale karşı açık tutuyoruz. Fakat orada da yatak sayısı, son derece az bir şekilde hizmete devam ediyor. Yoğun bakımlarda da vaka ve entübe sayımız düştü. Diğer yandan çoğu hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisini kapattık, normal rutin işleyişimize geçmiş durumdayız" dedi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Kiracıların yeni çilesi: Ara zam baskısıKiracıların yeni çilesi: Ara zam baskısıHaberi görüntüle

'YA AŞISIZLAR YA DA EKSİK AŞILILAR'

Yoğun bakımda tedavi gören hastaların büyük çoğunluğunun aşısız, eksik aşılı ya da ileri yaştaki kişiler olduğunu vurgulayan Dr. Pehlevan, "Vaka sayılarında 100'lü rakamlara hatta, daha aşağılara düşmeye başladık. Yoğun bakımlarda yatan hasta sayımız son derece düşük, entübe hasta sayımız son derece düşük. Burada aşılamanın da önemi; çok yüksek. Yatan yoğun bakım hastalarımızın büyük çoğunluğu ileri yaş ve aşı olmamış ya da aşılarını tamamlamamış hastalar. İnşallah yakın zamanda tedavileri tamamlanacak. Hiçbir hastamızın yoğun bakımda ya da hastanede kalmayacağını umuyoruz" diye konuştu.

Gözden Kaçmasın

Koronavirüste bir ilk... İşte bilim dünyasının konuştuğu o vakaKoronavirüste bir ilk... İşte bilim dünyasının konuştuğu o vaka!Haberi görüntüle

Dr. Pehlevan, vaka sayılarının daha da düşeceğini aktararak, "Havaların ısınması, bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte vatandaşların açık alanlarda vakit geçirmesi ile beraber vakaların da minimum sayıya ineceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kocaeli#Koronavirüs#Vaka Sayısı

BAKMADAN GEÇME!

Kiracıların yeni çilesi: Ara zam baskısı

Kiracıların yeni çilesi: Ara zam baskısı

#Kiralık Ev
Elon Musk ne söyledi, ne yaptı Twitter hamlesi nedeniyle eski defterler açıldı

Elon Musk ne söyledi, ne yaptı? Twitter hamlesi nedeniyle eski defterler açıldı

#Elon Musk
Abdülhamid’in kayıp çantası... Asırlık gizem bu kez paha biçilemez bir elmas ile gündemde...

Abdülhamid’in kayıp çantası... Asırlık gizem bu kez paha biçilemez bir elmas ile gündemde...

#2. Abdülhamid

BAKMADAN GEÇME!

Kiracıların yeni çilesi: Ara zam baskısı

Kiracıların yeni çilesi: Ara zam baskısı

#Kiralık Ev
Elon Musk ne söyledi, ne yaptı Twitter hamlesi nedeniyle eski defterler açıldı

Elon Musk ne söyledi, ne yaptı? Twitter hamlesi nedeniyle eski defterler açıldı

#Elon Musk
Abdülhamid’in kayıp çantası... Asırlık gizem bu kez paha biçilemez bir elmas ile gündemde...

Abdülhamid’in kayıp çantası... Asırlık gizem bu kez paha biçilemez bir elmas ile gündemde...

#2. Abdülhamid